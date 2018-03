publié le 27/06/2016 à 12:28

C'est l'une des suites les plus attendues de l'univers Marvel. Celle de Deadpool, l'anti-héros par excellence qui a cartonné au box-office mondial lors de sa sortie. Violent, vulgaire et imprévisible, le personnage à la combinaison rouge et noir devraient bientôt faire son retour sur grand écran. Quelques semaines après la sortie du premier volet en février dernier, les rumeurs, mais aussi Ryan Reynolds, l'acteur principal, parlaient déjà d'un Deadpool 2. Tout se précise avec l'interview du producteur Simon Kinberg à Collider.



"Nous espérons commencer le tournage début 2017", confie le producteur de Deadpool. Cependant, il ne faut pas encore aller trop vite en besogne puisque le script n'est pas encore finit : "Paul Wernick et Rhett Reese travaillent sur le script et on l'espère l'avoir bientôt", continue Simon Kinberg dans son interview. De quoi enchanter, mais aussi "calmer" certains fans. Il n'empêche la scène post-générique du film annonce la venue d'un nouveau personnage pour la suite. Il s'agit de Cable, l'un des meilleurs alliés de Deadpool dans les comics.