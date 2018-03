publié le 27/08/2016 à 09:00

Les antihéros ont la côte. Après DC's Legends of Tomorrow et Suicide Squad, DC Entertainment continue d'exploiter ses héros moins "traditionnels". Et cette fois-ci, à la manière de Marvel pour Doctor Strange, il passe du côté des sciences occultes et du paranormal avec Dark Universe selon Variety. Et oui, les membres de la Justice League Dark (ou La Ligue des Ténèbres en français) sont, comme le nom l'indique "sombres". Non pas "méchants", mais prompts au surnaturel. Petite mise au point sur cette équipe de super-héros jamais vue au cinéma.

DC Entertainment continue donc sa reconquête au cinéma. Et ce nouveau long-métrage a de quoi réjouir les fans. Dark Universe est ce que l'on peut dire un projet "maudit". Il a a d'abord été porté puis abandonné par Guillermo del Toro, avant d’atterrir quelques années plus tard chez Doug Liman ( le réalisateur du premier volet de Jason Bourne). Doug Liman en a d'ailleurs profité pour changer le titre du film pour Dark Universe, comme le rapporte Variety. Une manière d'enlever la malédiction ? En attendant d'en savoir plus, c'est l'occasion de connaître cette Ligue de super-héros.



1. Une super-équipe aux membres étonnants

La Justice League Dark est apparue en 2011 Crédit : DC Comics

L'atout de la Dark Justice League, ce sont les 7 membres aux pouvoirs surnaturels qu'on découvrent en 2011. Parmi ceux qu'on connaît : John Constantine, joué par Keanu Reeves en 2005 dans le film de Francis Lawrence. C'est d'ailleurs ce détective du paranormal, spécialiste de la magie noire et de l'occulte, qui mène l'équipe. Il est secondée par Madame Xanadu, aussi appelée la Nimue, une sorcière de la légende arthurienne.

À leurs côtés, Shade the Changing Man qui peut changer d'apparence grâce au pouvoir du dieu hindou Rama Kushna. Deadman est un fantôme. Quant Zatanna, elle est une redoutable magicienne qui a d'ailleurs appris ses tours à Bruce Wayne et Etrigan le Démon est comme son nom l'indique une créature démoniaque, liée à l'esprit de Jason Blood, un expert en sciences occultes. Enfin, Swamp Thing est une créature des marais à la force surhumaine.

2. La Justice League Dark appartient à Vertigo

Créé en 1993, Vertigo Comics est une filiale de DC Comics. Plus sombre et fantastique que la maison mère, Vertigo a permis au public de découvrir entre autres Preacher, un prêtre violent et sanglant, et notre Ligue des Ténèbres. On est donc dans un environnement plus sombre qu'à l'accoutumée, avec des personnages qui se moquent du code traditionnel des héros et qui ont des pouvoirs beaucoup plus fantastiques. Elle vient d'ailleurs au secours de la Justice League, quand elle est dépassée par les événements surnaturels. Les deux équipes sont d'ailleurs ensemble dans les comics Trinity War et Forever Evil.

3. Un lien entre "Dark Universe" et "Suicide Squad" ?

L'Enchanteresse dans "Suicide Squad" Crédit : capture d'écran YouTube

On sait encore bien peu de choses sur Dark Universe, mais il sera centré sur John Constantine, Swamp Thing, Zatana, Deadman et Etrigan le Démon. Comment pourront-ils s'ajouter à la chronologie des films DC ? On peut supposer grâce à L'Enchanteresse, découverte dans Suicide Squad et jouée par Cara Delevingne. Dans les comics, c'est la Justice League Dark qui parvient à la vaincre, après les échecs de la Justice League. Même Superman ne peut pas grand chose contre la magie. Cependant, il faudra patienter quelques années avant de voir Dark Universe dans les salles. On pourra toujours se consoler avec Wonder Woman et Justice League, dès juin et novembre 2017.