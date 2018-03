"Black Panther" : deux méchants confirmés au casting

publié le 29/09/2016 à 12:23

Black Panther ne sera pas au bout de ses peines. Dans son film, il devra combattre trois méchants ! Pas mal pour un premier long-métrage sur le super-héros noir, très attendu par les fans. On pourra retrouver un vilain aperçu dans Avengers 2 : L'Ère d'Ultron et deux nouveaux personnages. On ne sait pas encore si les trois hommes s'uniront pour combattre le souverain du Wakanda. Une chose est sûre, cela nous promet des scènes d'action et de combats d'anthologie.



Le suspens touche presque à sa fin pour Black Panther. Aux côtés d'Erik Killmonger (Michael B. Jordan), qui n'est autre que le demi-frère de T'Challa, il y aura L'Homme-singe (Man-Ape dans la version originale) interprété par Winston Duke et Ulysses Klaw (Andy Serkis). Vous avez bien lu : le trafiquant d'armes véreux d'Avengers 2 fera donc son grand retour. C'est sans doute le méchant le plus attendu, car il est l'ennemi numéro 1 de notre héros. En effet, dans les comics, Ulysses Klaw assassine T'Chaka, le père de Black Panther, pour pouvoir s'emparer des sources de vibranium dont regorge le pays.

Il est finalement vaincu par Black Panther, mais embarque dans ses valises le petit Erik Killmonger, qui nourrit par la suite une haine sans bornes pour T'Challa. Ce trio de crapules mettra donc tout en œuvre pour déstabiliser Black Panther, qui viendra tout juste de prendre le trône du Wakanda, après la mort de son père dans Civil War. Rendez-vous dans les salles le 11 juillet 2018.