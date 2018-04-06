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"You never knew my mind" de Chris Cornell dans WRTL Country de Georges Lang du 6 avril 2018

"You never knew my mind" de Chris Cornell dans WRTL Country de Georges Lang du 6 avril 2018

Georges Lang
Georges Lang
Georges Lang
Georges Lang et Catheline Bensaada



LET ME DOWN EASY - BLACKBERRY SMOKE 
SHE'S WITH ME - HIGH VALLEY 
DIRT ON MY BOOTS - JON PARDI 
WHAT IFS - KEN BROWN & LAUREN ALAINA 
MEANT TO BE - BEBE REXHA & FLORIDA GEORG.LINE
DEEPER THAN THE HOLLER - RANDY TRAVIS
LEADING ME HOME - JAMES HOUSE
LAST SHOT - KIP MOORE 
MILLIONAIRE - CHRIS STAPLETON 
YOU NEVER KNEW MY MIND (Power-Play) - CHRIS CORNELL
THE DRIVER - CHARLES KELLEY w/ DIERKS BENTLEY & ERIC PASLEY 
MARRY ME - THOMAS RHETT 
MOST PEOPLE ARE GOOD - LUKE BRYAN
MAKE IT EASY - JASON ALDEAN
BETTER MAN - LITTLE BIG TOWN

chris_cornell
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"You never knew my mind" de Chris Cornell dans WRTL Country de Georges Lang du 6 avril 2018
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http://www.rtl.fr/culture/musique/you-never-knew-my-mind-de-chris-cornell-dans-wrtl-country-de-georges-lang-du-6-avril-2018-7792906966
2018-04-06 01:00:00
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