"You never knew my mind" de Chris Cornell dans WRTL Country de Georges Lang du 6 avril 2018
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LEADING ME HOME - JAMES HOUSE
LAST SHOT - KIP MOORE
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YOU NEVER KNEW MY MIND (Power-Play) - CHRIS CORNELL
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BETTER MAN - LITTLE BIG TOWN