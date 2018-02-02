" SAY SOMETHING" de Chris Stapleton & Junstin Timberkake est Power- Play dans WRTL Country du 1er Février 2018 de Georges Lang.
REPLAY - WRTL Country du 1er Février 2018 avec Georges Lang.
BROKEN HALOS - CHRIS STAPLETON
BETTER MAN - LITTLE BIG TOWN
SHOOT ME STRAIGHT - BROTHERS OSBORNE
WOMAN, AMEN - DIERKS BENTLEY
LAST SHOT - KIP MOORE
TURN IT ON TURNI IT UP TURN ME LOOSE - DWIGHT YOAKAM
I WON'T BACK DOWN (LIVE) - JASON ALDEAN / CHRIS STAPLETON
TEARS IN HEAVEN (LIVE)- BROS. OSBORNE/ MARREN MORRIS / ERIC CHURCH
SAY SOMETHING - CHRIS STAPLETON & JUSTIN TIMBERLAKE
DRINKIN' PROBLEM - MIDLAND
MAKE IT EASY - JASON ALDEAN
IN THE GHETTO - ELVIS PRESLEY
A MESS OF BLUES - ELVIS PRESLEY
DON'T - ELVIS PRESLEY w/ ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA