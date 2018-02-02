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" SAY SOMETHING" de Chris Stapleton & Junstin Timberkake est Power- Play dans WRTL Country du 1er Février 2018 de Georges Lang.

REPLAY - WRTL Country du 1er Février 2018 avec Georges Lang.

Georges Lang WRTL Country Georges Lang
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Télécharger WRTL Country du 01 février 2018 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission

BROKEN HALOS - CHRIS STAPLETON
BETTER MAN - LITTLE BIG TOWN 
SHOOT ME STRAIGHT - BROTHERS OSBORNE
WOMAN, AMEN - DIERKS BENTLEY
LAST SHOT - KIP MOORE
TURN IT ON TURNI IT UP TURN ME LOOSE - DWIGHT YOAKAM
I WON'T BACK DOWN (LIVE) - JASON ALDEAN / CHRIS STAPLETON
TEARS IN HEAVEN (LIVE)- BROS. OSBORNE/ MARREN MORRIS / ERIC CHURCH
SAY SOMETHING - CHRIS STAPLETON & JUSTIN TIMBERLAKE
DRINKIN' PROBLEM - MIDLAND
MAKE IT EASY - JASON ALDEAN
IN THE GHETTO - ELVIS PRESLEY
A MESS OF BLUES - ELVIS PRESLEY
DON'T - ELVIS PRESLEY w/ ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA 

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" SAY SOMETHING" de Chris Stapleton & Junstin Timberkake est Power- Play dans WRTL Country du 1er Février 2018 de Georges Lang.
" SAY SOMETHING" de Chris Stapleton & Junstin Timberkake est Power- Play dans WRTL Country du 1er Février 2018 de Georges Lang.
REPLAY - WRTL Country du 1er Février 2018 avec Georges Lang.
http://www.rtl.fr/culture/musique/wrtl-country-du-1er-fevrier-2018-de-georges-lang-7792093305
2018-02-02 01:00:00
http://media.rtl.fr/cache/5hKMk7Q-j1LY4ImqRENsFQ/330v220-2/online/image/2014/0422/7771348829_georges-lang.jpg