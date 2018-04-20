"Me and You" de Willie Nelson dans WRTL-Country du 19 avril 2018
"Me and You" de Willie Nelson dans WRTL-Country du 19 avril 2018
DIANE - CAM
YOU MAKE IT EASY - JASON ALDEAN
SEVEN BRIDGES ROAD - DELTA RAE
YOU MADE IT RIGHT - THE OZARK MOUNTAIN DARDEVILS
STILL THE SAME - SUGARLAND
LET ME DOWN EASY - BLACKBERRY SMOKE
LOCO-MOTION - DWIGHT YOAKAM
SOMEBODY LIKE YOU - KEITH URBAN
ME AND YOU - WILLIE NELSON
THE STREETS OF NASHVILLE - CLAUDIA CHURCH
HONKY TONK - SOMEWHERE - GARTH BROOKS
TEXAS - THE CHARLIE DANIELS BAND
DANCING WITH IRENE - THE LAST BANDOLEROS
MILLIONAIRE - CHRIS STAPLETON
WRITTEN IN THE SAND - OLD DOMINION
LAST SHOT - KIP MOORE