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"Me and You" de Willie Nelson dans WRTL-Country du 19 avril 2018

"Me and You" de Willie Nelson dans WRTL-Country du 19 avril 2018

Georges Lang WRTL Country Georges Lang
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Télécharger WRTL Country du 19 avril 2018 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission

DIANE - CAM
YOU MAKE IT EASY - JASON ALDEAN 
SEVEN BRIDGES ROAD - DELTA RAE
YOU MADE IT RIGHT - THE OZARK MOUNTAIN DARDEVILS
STILL THE SAME - SUGARLAND
LET ME DOWN EASY - BLACKBERRY SMOKE
LOCO-MOTION - DWIGHT YOAKAM
SOMEBODY LIKE YOU - KEITH URBAN 
ME AND YOU - WILLIE NELSON 
THE STREETS OF NASHVILLE - CLAUDIA CHURCH
HONKY TONK - SOMEWHERE - GARTH BROOKS
TEXAS - THE CHARLIE DANIELS BAND 
DANCING WITH IRENE - THE LAST BANDOLEROS
MILLIONAIRE - CHRIS STAPLETON 
WRITTEN IN THE SAND - OLD DOMINION
LAST SHOT - KIP MOORE 

willie nelson
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"Me and You" de Willie Nelson dans WRTL-Country du 19 avril 2018
"Me and You" de Willie Nelson dans WRTL-Country du 19 avril 2018
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http://www.rtl.fr/culture/musique/wrtl-country-du-19-avril-2018-7793082437
2018-04-20 01:00:00
https://cdn-media.rtl.fr/cache/5hKMk7Q-j1LY4ImqRENsFQ/330v220-2/online/image/2014/0422/7771348829_georges-lang.jpg