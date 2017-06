WRTL Country du 15 Juin 2017 avec Georges Lang.

publié le 16/06/2017 à 01:00

DEBRIEFING DU CMA MUSIC FESTIVAL 2017



Somethin' I'm good at - Brett Eldredge

Pure Adrenaline - Garth Brooks

Somewhere on a beach - Dierks Bentley

Buy me a boat - Chris Janson

Automatic - Miranda Lambert

Honky tonk badonkadonk - Trace Adkins

Yeah boy - Kelsea Ballerini

Record year (live) - Eric Church

Boys 'round here - Blake Shelton w/ Pistol Annies

My church - Maren Morris

This city - Lady Antebellum

Need you now - Lady Antebellum

H.O.L.Y. - Florida Georgia Line

It ain't my fault - Brothers Osborne

Better man - Little Big Town

Drive on shame - Brad Paisley & Mick Jager