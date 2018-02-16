" LEADING ME HOME " de James House est Power - Play dans WRTL Country du 15 Février 2018 de Georges Lang.
REPLAY - WRTL Country du 15 Février 2018 avec Georges Lang.
MIDNIGHT TRAIN TO MEMPHIS - CHRIS STAPLETON
TEXAS - CHARLIE DANIELS BAND
CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE - DWIGHT YOAKAM
IF IT WASN'T FOR THE RADIO - THE FRONTMEN
DON'T GET BETTER THAN THAT - LOCASH
TENNESSEE MOUNTAIN TOP - KID ROCK
TOO MUCH FUN - DARYLE SINGLETARY
TAKE ME HOME COUNTRY ROADS - DARYLE SINGLETARY
IT AIN'T MY FAULT - BROTHERS OSBORNE
WRITTEN IN THE SAND - OLD DOMINION
LEADING ME HOME - JAMES HOUSE
LAST SHOT - KIP MOORE
GRANDPA TELL ME 'BOUT THE GOOD OLD - THE JUDDS
SUDS IN THE BUCKET - SARAH EVANS
CALIFORNIA - BIG & RICH