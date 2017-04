WRTL Country du 06 avril 2017 avec Georges Lang.

publié le 07/04/2017 à 01:00

Résultat des ACM Awards attribués dimanche 2 avril à la T-Mobile Arena de Las Vegas.

FullSizeRender

De minuit à 1h00, chaque semaine, Georges Lang ressuscite "the rock’n’roll story" à travers les légendes d’hier et d’aujourd’hui, de Led Zeppelin à Coldplay. Il nous fait aussi découvrir les futurs grands de la scène musicale internationale. Et le vendredi, c'est country !



Craving you - Thomas Rhett w/ Maren Morris

It ain't my fault - Brothers Osborne

Better man - Little Big Town

California sunrise - Jon Pardi

My church - Maren Morris

21 summer - Brothers Osborne

Lost in California - Little Big Town

Good ol' days - Miranda Lambert

H.O.L.Y. - Florida Georgia Line

Die a happy man - Various Artists

Any ol' Barstool - Jason Aldean

May we all - Florida Georgia Line w/ Tim McGraw

Where do you go? - The Last Bandoleros