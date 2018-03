WRT Country de Georges Lang.

publié le 27/10/2016 à 15:53

De minuit à 1h00, chaque semaine, Georges Lang ressuscite "the rock’n’roll story" à travers les légendes d’hier et d’aujourd’hui, de Led Zeppelin à Coldplay. Il nous fait aussi découvrir les futurs grands de la scène musicale internationale. Et le vendredi, c'est country !



Les CMA Awards seront attribués Mercredi 2 novembre à Nashville.

Voici les pronostics de Georges Lang

qui assistera à cette 50 ème cérémonie et vous en parlera à son retour.

FullSizeRender

Baby, let's lay down and dance - Garth Brooks

Huntin' fishin' and lovin' every day - Luke Bryant

Wasted time - Keith Urban

Die a happy man - Thomas Rhett

My church - Maren Morris

Parachute - Chris Stapleton

Break up with him - Old Dominion

H.O.L.Y. - Florida Georgia Line

Home alone tonight - Luke Bryan feat. Karen Fairchild

Burning house - Cam

80s Mercedes - Maren Morris