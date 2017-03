"Where the girls are" de Josh Turner est Power-Play dans WRTL Country du 9 mars 2017 avec Georges Lang

publié le 10/03/2017 à 01:00

De minuit à 1h00, chaque semaine, Georges Lang ressuscite "the rock’n’roll story" à travers les légendes d’hier et d’aujourd’hui, de Led Zeppelin à Coldplay. Il nous fait aussi découvrir les futurs grands de la scène musicale internationale. Et le vendredi, c'est country !





A girl like you - Easton Corbin

Fast - Luke Bryan

Lay low - Josh Turner

Hometown girl - Josh Turner

Trouble - Sam Outlaw

Fast a you - Dwight Yoakam

Any ol' barstool - Jason Aldean

Today - Brad Paisley

Kill the world - Eric Church w/ Rihannon Giddens

Where the girls are - Josh Turner (Power-Play)

Deep south - Josh Turner

Better man - Little Big Town

My old man - Zac Brown Band

Blue Kentucky girl - Emmylou Harris

My church - Maren Morris

Body like a back road - Sam Hunt



