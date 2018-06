We Love Green 2018 : Juliette Armanet et Charlotte Gainsbourg donneront de la voix au festival

et Virginie Garin

publié le 01/06/2018 à 12:46

La musique peut aussi se mettre au vert. Ce week-end du 2-3 juin se déroule le festival We Love Green dans le Bois de Vincennes, à côté de Paris. Un événement musical qui se veut 100% écolo. Si on pense généralement aux festivals avec des quantités de déchets (bouteilles, papiers...) laissés le lendemain sur les pelouses, c'est tout le contraire dans ce festival qui se veut modèle en respectant l'environnement.



Lors de ces festivités, la tête d'affiche sera Björk le dimanche soir. Elle va chanter et le public va l'entendre grâce à des enceintes énormes qui fonctionneront à l'huile de friture. En effet, toute l'énergie du festival va provenir de 12 groupes électrogènes alimentés avec cet huile récupéré dans les restaurants ou grâce à des panneaux solaires.

Le festival sensibilise aussi les spectateurs au tri des déchets (couverts en maïs biodégradable, aucune canette ou bouteille en plastique vendue...). Le Bois de Vincennes disposera aussi de 400 toilettes écologiques, installés pour les 35.000 personnes attendues.

Côté musique, une dizaine d'artistes se produiront deux scènes différentes, comme Charlotte Gainsbourg, Oreslan ou encore Juliette Armanet. Sur une troisième scène, des scientifiques, des philosophes, des navigateurs qui vont se succéder pour parler d'environnement et de climat.

¿¿¿ ! 30 nouveaux noms s'ajoutent à la programmation (presque) complète de We Love Green 2018 ! Derniers pass 2 jours au tarif "NICE PRICE" sur https://t.co/Kt34Frh67e pic.twitter.com/kY6pHzjsA6 — WE LOVE GREEN (@WeLoveGreen) 7 mars 2018