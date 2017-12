Michaël Gregorio - The Sound of silence (Simon & Garfunkel) LIVE dans Le Grand Studio RTL

publié le 08/12/2017 à 17:35

Un imitateur inimitable. Michaël Gregorio s’est imposé comme l’un des plus grands showmen français. Pour fêter ses dix ans de scène, l’artiste a conçu J’ai 10 ans !, un spectacle-événement réunissant les meilleurs moments de ses trois premiers shows, des sketchs inédits, des nouvelles voix, des invités… Gregorio se produira le 21 décembre prochain à l'AccorHotels Arena, à Paris.



L'étendue de son talent semble comme infinie. Voix graves ou aiguës, puissantes ou frêles, aucune ne lui échappe. Comme si l’homme était une véritable machine où toutes les empreintes vocales étaient préenregistrées depuis sa naissance.



Déjà au début du mois de décembre, il avait bluffé les auditeurs au micro de RTL. Il avait dressé un astucieux portrait de Vincent Parizot, présentateur de l’émission, à la place de son autoportrait. Preuve que l’imitateur est aussi un être bourré d’humour. Dans le Grand Studio RTL, Michaël Gregorio reprend notamment The Sound of Silence, de Simon and Garfunkel.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.