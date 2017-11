publié le 03/11/2017 à 16:53

Deux ans et demi après Fearless, porté par le tube Homeless, Marina Kaye revient dans les bacs son deuxième opus, Explicit. Un album torturé, et pour cause : l’artiste l’a construit alors qu’elle était en période de doute et de stress, remettant jusqu’à sa fibre musicale en question.



Des moments difficiles, où l’alcool était comme un subterfuge, une fausse solution aux tracas. "J’étais en train de m’intoxiquer l’esprit pour éviter de penser, confiait la chanteuse au micro de RTL. On boit, on oublie, et tout devient mieux, joyeux… Le lendemain quand on se réveille on est pas bien, fatigué. Mais on recommence car on ne se sent pas bien : c’est un cercle vicieux."



Heureusement, la chanteuse est revenue saine et sauve de ce périple créativement fastidieux. "Il a fallu que je me force pour aller en studio. Et paradoxalement, c’est là que j’ai écrit Something, c’est là où j’ai eu mon plus beau rapport avec moi-même et avec ma musique, soit quand j’ai eu l’impression de perdre le fil avec elle".



Témoin, cette nouvelle galette, où l’on retrouve ce timbre si puissant, son univers chimérique et ténébreux. Et même, nouveauté hautement appréciable, trois titres chantés dans la langue de Molière.