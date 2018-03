publié le 29/04/2016 à 18:23

Maissiat, nom de scène de la chanteuse Amandine Maissiat, était faite pour la musique. Le 18 mars, son quatrième album Grand Amour est sorti, et le succès est au rendez-vous. Entre son style poétique et sa reprise du célèbre titre Gin Tonic, Maissiat a été comparée à Françoise Hardy. Un parallèle flatteur, d'autant plus que son aînée l'a soutenu dans les médias. "C'est assez rare, des artistes connus et reconnus qui vont défendre d'eux-mêmes, par curiosité et par amour de la musique", confie Maissiat.



Si la musique est sa passion depuis l'enfance, il a fallu quelques années à l'auteure-compositrice-interprète pour s'y adonner pleinement. Après des études de communication et un passage dans le monde du travail, un choix s'est imposé à elle. "En prenant un peu d'âge, on ne peut plus s'empêcher d'aller vers soi", observe la chanteuse, qui a finalement refusé un emploi pour se lancer dans la musique. "Ça aurait été dommage de passer à côté de soi", ajoute-t-elle.



> Maissiat - Grand Huit Durée : 03:44 |

Pour composer ses titres pop, Maissiat s'inspire du quotidien et prend du recul ensuite, afin de trouver les tons et les mots justes. Pour Grand Amour, elle a ainsi quitté la capitale pour s'isoler. Dans cet opus, on retrouve ses influences : Françoise Hardy bien sûr, mais aussi Michel Berger, et même un brin de Bilitis, le film réalisé par David Hamilton. Le résultat s'apprécie très facilement.



> Maissiat - Gin tonic Durée : 01:38 |

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 13h et 21h.