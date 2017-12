publié le 08/12/2017 à 17:44

Le décès du Taulier, Johnny Hallyday, disparu dans la nuit du 5 au 6 décembre, a laissé la France comme orpheline. Parmi ses cœurs meurtris, Greg Zlap, connu et reconnu pour avoir été l’un des fidèles musiciens de "l’idole des jeunes". Certains chanceux l’ont peut-être vu récemment lors de la tournée des Vieilles Canailles, où il accompagnait sur scène le rocker, ainsi que Eddy Mitchell et Jacques Dutronc.



C’est désormais en solo que Greg Zlap s’épanouit, avec son propre album, Blue. Un musicien qui s’émancipe n’est pas chose si commune dans le métier, et rend Greg Zlap d’autant plus hors normes. Parmi ses titres, enregistrés en français, cinq sont produits par Philippe Paradis (Zazie).

Un opus réalisé tout sauf sur un coup de tête. Le projet lui tenait particulièrement à cœur. Pour mieux comprendre, il faut remonter début 2016, où son ami le comédien Damien Ricour lui apprend qu’il est agonisant. Il lui demande, en guise d’hommage funéraire, d’écrire un morceau à partir d’une mélodie qu’il fredonnait dans son spectacle Pourquoi j'ai mangé mon père, adapté de l’ouvrage de Roy Lewis. Un disque émouvant, passionné, marqué par une véritable empreinte.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.