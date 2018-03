publié le 27/05/2016 à 18:24

Dune, c'est l'histoire d'une rencontre. Celle d'Anja Fougea et Thomas Chatel, tous les deux âgés de 24 et 26 ans et amis depuis le lycée. Anja vient d'une famille de musiciens, elle s'initie au chant, monte un groupe avec ses frères et écrit ses premières chansons. Thomas lui va d'abord vers les arts graphiques, s'initie aux bombes de peinture, se passionne pour le reggae, mais entame des études d'économie gestion… avant de se tourner vers la musique. Ce n'est qu'en 2015 que le duo se lance ensemble dans l'aventure musicale. Influencé à la fois par le reggae, le hip-hop ou encore la soul, le jazz compose leur formation.

> Dune - Pastime Paradise Durée : 02:55 |

Le premier EP de Dune, acoustique et jazzy, est sorti le 17 mai 2016. Il se compose de quatre titres en anglais. Pour autant, le duo ne compte pas se limiter à la langue de Shakespeare. "Dans l'album qui arrivera, on prépare deux chansons en français", confie Anja. La répartition dans la création est bien huilée. "On co-compose. Thomas arrive avec des cadences de guitare et moi, je vais composer la mélodie et écrire les textes", explique Anja.

Une inspiration puisée entre autres dans l'actualité

> Dune - One two Durée : 03:11 |

One Two, qu'ils interprètent dans Le Grand Studio RTL, se base sur "l'ambivalence, un coup je t'aime, un coup je te hais. Ça parle de jalousie", raconte Anja. Le jeune duo s'inspire également de l'actualité et d'un thème qui les touche : les réfugiés. Ils en ont tiré Mare Nostrum. "Thomas est arrivé avec une cadence très triste. Il y avait la mer dans ces harmonies-là. Ce même jour, aux informations, il y avait un cargo de 1.000 immigrés qui s'était échoué, et ça a été une évidence d'écrire sur ce thème qui touche absolument tout le monde". Dune se produira le 8 juin aux Trois Baudets à Paris.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15h