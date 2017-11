VIDÉOS - Diva Faune joue 2 titres dans "Le Grand Studio RTL"

publié le 17/11/2017 à 17:35

Les tandems musicaux ont décidément le vent en poupe. Mais s’il fallait en suivre un plus particulièrement, nous choisirions sans doute le duo Diva Faune ou l’harmonieuse association pop-folk-électro de Yogan Le Fouler-Barthel, originaire de la région parisienne, et Jérémy Benichou, natif de Montréal.



Le mélange détonnant de technologie et de guitare folk est leur signature. "J'apporte la guitare et la voix de Jérémy et lui apporte le coté électronique" précisait Yogan au micro de RTL2. Leur pop aux accents britanniques doit beaucoup à leur collaboration avec le New-Yorkais Mark Plati (David Bowie, The Cure, Al Green). À présent sous la houlette du nouveau label "Play Two" de Sony ATV, le binôme joue désormais dans la cour des grands. Et enchaîne depuis les succès.



À l’instar de Shine on my way, pépite écrite par Sexsmith, qui affiche aujourd’hui plus d’un million de vues, toutes plateformes de streaming confondues. Devant le public du Grand Studio RTL, ils l’ont joué en toute décontraction. Octroyant les spectateurs, par la même occasion, d’une reprise de l’illustre groupe de rock Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. Bref, un duetto à suivre…



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.