publié le 01/07/2017 à 10:30

Cette année encore, la récolte de tubes de l'été a été bonne. Sur la plage, au boulot ou dans les embouteillages des chassés croisés, il y a des sons auxquels vous ne pourrez pas échapper. Avant l'été de nombreux artistes ont sorti des morceaux parfaits pour les vacances. On retrouve des grands noms de la musique, des Français, des outsiders, des DJ, mais également ceux qui ont fait exploser les téléchargements en lignes ou les vues sur YouTube.



Pop, électro, house ou encore soul, il y en a pour presque tous les goûts et pour tous les moments de la journée. La rédaction numérique de RTL vous a concocté une petite sélection des tubes incontournables de cet été 2017.



Les têtes d'affiche

Les Français casqués Daft punk ont frappé un grand coup en cosignant le titre Overnight avec le groupe Australien Parcels. Un mariage électro-funk, que l'on n'a pas fini d'entendre. Coldplay a décidé de surprendre ses fans en collaborant avec le duo électro The Chainsmoker sur Something Just Like This. Rihanna n'a pas manqué le coche cette année. Elle sort Wild Thoughts, tout droit issue de l'album phénomène de DJ Khaled, qui compte d'autres grandes stars de la musique, telles que Nicki Minaj, Beyoncé ou Justin Bieber. En parlant de ce dernier, il a également travaillé avec David Guetta sur 2U.

Les tubes pour danser toutes la soirée

Major Lazer a fait sensation cette année avec Run Up. Un rythme entraînant accompagné des voix du rappeur PartyNextDoor et de la chanteuse Nicki Minaj. Le jeune Sigala qui s'était fait connaître en 2015 avec Easy Love alors qu'il n'avait que 22 ans, espère faire aussi bien cette année grâce à Came Here for Love. Pour Kygo, le succès est déjà assuré grâce à son morceau It Ain't Me, interprété par Selena Gomez.

Et les Français?

Julien Doré n'a pas fini de surprendre son public. Après avoir repris la javanaise de Gainsbourg en mini-short et en japonais, il interprète dans un dernier clip, l'entraînant Coco Câline, déguisé en panda. De son côté, Lartiste risque de ne pas sortir de votre tête avec Chocolat et son entêtant refrain : "cho-cho-cho-chocolat". Comme l'année dernière, mais aussi celle-d'avant, Kungs compte bien nous faire nous déhancher avec I Feel So Bad.

Les stars des téléchargements et de YouTube

Impossible de ne pas évoquer Luis Fonsi. Avec son titre Despacito, le Porto-ricain a dépassé les 2 milliards de vues sur YouTube et Top 3 iTunes dans un peu plus de 70 pays. Un succès planétaire que ne doit pas pour autant lui envier Ed Sheeran dont Shape of You reste dans les tops des téléchargements depuis le mois de janvier. Même constat pour Symphony de Clean Bandit avec Zara Larsson et ses 262 millions de vues sur YouTube. Elle est suivie du très remarqué (particulièrement en France) Bon appétit de Katy Perry. Son clip où elle se fait cuisiner a déjà été vu plus de 188 millions de fois en un mois.

Les outsiders

Il ne sont pas forcément connus du grand public, mais leur sons valent le coup d'être passés en soirée cet été. Le duo Claap! & Santana a sorti un nouvel EP avec une petite perle : Dune. Un single frais et électro, qu'on ne se lasse pas de passer encore et encore. Autre découverte RTL.fr : ROCKY avec son titre rock puissant et funky, Band Against The Wall. Enfin, pourquoi ne pas terminer sa soirée avec l'enivrant Territory de The Blaze, dont le clip est aussi bon que le son.