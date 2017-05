publié le 19/05/2017 à 18:52

Clare Maguire n'a que 28 ans et déjà une longue carrière. La jeune britannique a été repérée par le site Myspace, dès l'âge de 17 ans. Elle est ensuite présentée à Leonard Cohen et Jarvis Cocker, qui lui offre une chanson. Après une période creuse musicalement, pour soigner son addiction à l'alcool, Clare Maguire a fait son grand retour en 2013 sur la plate-forme musicale Soundcloud, où elle partage avec ses fans ses chansons écrites pendant sa cure de désintoxication.



Le 27 mai 2016, la jeune chanteuse dévoile son second disque Stranger Things Have Happened, après Light After Dark en 2011. Clare Maguire a d'ailleurs interprété Elizabeth Taylor, le titre emblématique de Stranger Things Have Happened aux sonorités très pop et blues. L'artiste a également chanté House of The Rising Sun, une reprise du groupe The Animals.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.