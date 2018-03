publié le 29/04/2016 à 18:30

De sa Lorraine natale à la Louisiane, il n'y a qu'un pas. Et CharlÉlie Couture l'a franchi volontiers. Celui qui vient de fêter ses 60 ans présente, pour Le Grand Studio RTL de ce samedi 30 avril, le fruit de son voyage aux États-Unis : Lafayette, le 28e album de sa carrière (et son 20e album studio). Cela faisait 30 ans que le chanteur rêvait d'enregistrer en terre acadienne. Mi-Nancéen, mi-New Yorkais, CharlÉlie Couture baigne depuis toujours dans cette double culture franco-américaine.



Ce n'est donc pas par hasard que l'album porte le nom du marquis Lafayette. "La relation qui s'est établie entre la France et les États-Unis est une relation presque fondamentale", assure CharlÉlie Couture au micro de RTL. L'enregistrement de ce nouvel opus a eu lieu dans la ville de Lafayette, comme une évidence au Dockside Studio, par où sont notamment passés B.B. King et Allen Toussaint.

> CharlElie Couture - Un jour les anges Durée : 03:14 |

Un hommage à sa mère

Si l'idée d'un enregistrement sommeillait depuis longtemps, un événement tragique a précipité sa concrétisation. En mai 2015, CharlÉlie Couture a eu la douleur de perdre sa mère, la femme qui lui avait "donné (ses) bases de culture américaine". "Je me suis dit que c'était peut-être le moment de lui rendre hommage", confie le bluesman.



> Charlelie Couture - Maison soleil levant Durée : 03:16 |

Les attentats qui ont ensanglanté l'année 2015 ont aussi eu un impact sur l'écriture des 13 titres de Lafayette. La chanson Un jour les anges, par exemple, est empreinte de l'émotion ressentie par CharlÉlie Couture mais aussi par les Américains, marqués et solidaires après la tragédie de Charlie Hebdo.



> CharlElie Couture - (On va) Déconner Durée : 03:55 |

CharlÉlie Couture s'est entouré des musiciens Karim Attoumane et Zachary Richard notamment pour donner naissance à Lafayette, disponible depuis le 29 avril. Un disque dans lequel le chanteur est fidèle à la musique sensible et profonde qui fait son succès depuis la fin des années 1970.



> CharlElie Couture - Pochette surprise Durée : 03:33 |

