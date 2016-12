VIDÉO - Michel Polnareff revient sur sa terrible opération des yeux

EXCLU RTL - Le chanteur a évoqué la difficile opération qui lui a permis de retrouver la vue... et lui a valu un inoubliable souvenir avec Vincent Perrot.

par Benjamin Pierret publié le 30/12/2016 à 17:47

Dans un entretien exclusif pour RTL, Michel Polnareff s'est livré sur un épisode très difficile de sa vie. Lors d'une interview à cœur ouvert avec Vincent Perrot, l'illustre chanteur français est revenu sur l'opération des yeux qu'il a subie au début des années 90. Un passage terrifiant mais nécessaire : atteint d'une cataracte, l'Amiral perdait progressivement la vue.



"J'avais une terreur totale de l'opération", confie l'interprète de Goodbye Marylou. "Il ne s'agissait pas de faire simplement un truc avec un laser. Il fallait y aller avec un marteau-piqueur. On est obligé de rentrer dans votre œil, casser cette cataracte (...) Vous voyez carrément votre vue partir de l'intérieur." Avec beaucoup d'humour, Michel Polnareff est revenu sur toutes les péripéties de l'opération qui l'effrayait tant : "On ne peut pas vous endormir complètement, parce qu'il faut qu'il y ait des réactions des yeux", raconte-t-il. Par conséquent, le chanteur entendait toutes les observations du médecin, notamment "Il est mort de trouille". "Jusque-là, il avait tout juste", reconnaît Michel Polnareff dans un sourire.



Vincent Perrot et le musicien ont ensuite partagé un émouvant souvenir : celui de la première sortie dans Paris après l'opération. C'est l'animateur qui est venu le chercher en voiture lorsqu'il a quitté l'hôpital : "Il m'a dit 'Vincent, je revois maintenant. Montre-moi Paris, je voudrais voir si c'est toujours aussi beau que le souvenir que j'en ai." Avant de revenir sur leur farfelu contrôle de police, dont l'agent de service ce soir-là doit garder un souvenir impérissable.