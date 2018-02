publié le 10/02/2018 à 05:06

Après des semaines de spéculation et d'interrogation, le palmarès complet des 33e Victoires de la musique attribuées dans la soirée du vendredi 9 février à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt est officiellement dévoilé. Et tout cela à l'issue d'une interminable nuit menée parfois de manière déroutante par Daphné Burki.



- Artiste féminine : Charlotte Gainsbourg





Charlotte Gainsbourg, a été sacrée pour la première fois dans la catégorie reine d'artiste féminine. L'actrice-chanteuse, apparue avec une chemise en jean comme les affectionnait son père, connaît la consécration musicale à 46 ans. Dans son dernier album électro-mélancolique, Elle évoque pour la première fois avec des textes français la mémoire de son père disparu en 1991 et de sa demi-soeur Kate Barry, morte en 2013.

Charlotte Gainsbourg - Ring a ring O roses / Victoires de la Musique 2018

- Artiste masculin/ création audiovisuelle / musiques urbaines : Orelsan



Les 33e Victoires de la musique ont sacré le rap français et son nouveau chef de file Orelsan, auteur d'un triplé et désigné artiste masculin de l'année, vendredi lors d'une soirée dédiée à Johnny Hallyday qui a également couronné pour la première fois Charlotte Gainsbourg. "Je voudrais remercier le public, sans qui je serais juste un type qui fait de la musique dans sa chambre", a sobrement commenté le rappeur de 35 ans, arrivé en fin de soirée à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, en provenance de Genève où il se produisait en concert. Avec son album "La fête est finie", il a supplanté le vétéran Bernard Lavilliers et le rappeur-chanteur Soprano.

Orelsan - San / Victoires de la Musique 2018

- Album révélation : "Petite amie", de Juliette Armanet





Juliette Armanet était aux bords des larmes au moment de recevoir sa Victoire de l'album révélation. Pour son premier album Petite amie, l'ancienne journaliste a visé juste. Les deux autres nommés de la catégorie étaient Aliose avec Comme on respire et Petit biscuit avec Presence. Assise au piano, la chanteuse a interprété son tube L’amour en solitaire.

Juliette Armanet - L'amour en solitaire / Victoires de la Musique 2018

- Révélation scène : Gaël Faye



Le franco-rwandais l’emporte devant Fishbach et Eddy De Pretto. Consécration musicale pour le chanteur et écrivain. Il avait par le passé été récompensé dans un tout autre domaine, la littérature. En 2016 il a été lauréat du Prix Goncourt des lycéens pour son roman Petit Pays.

Gaël Faye - Paris métèque / Victoires de la Musique 2018

- Album de chansons : "Géopoétique", de MC Solaar



C'était un habitué. Alors à peine revenu aux affaires, il fallait qu'il s'illustre déjà. MC Solaar a rajouté une 5e Victoire à son palmarès pour "l'album chansons de l'année" avec "Géopoétique".

MC Solaar - "Sonotone", "Eksassaute" / Victoires de la Musique 2018

- Album rock : "The Evol'" de Shaka Ponk



Absents de la cérémonie, le groupe déjanté Shaka Ponk a adressé un petit message de remerciement. Le tout entrecoupé de scènes animées issues de leurs concerts.

Shaka Ponk reçoit la Victoire de l'Album Rock Crédit : Capture France 2

- Album de musiques du monde : "Lamomali", de -M-, Toumani & Sidiki Diabate, Fatoumata Diawara

Avec cet album coloré dans lequel il déclare sa flamme au Mali, le fils de Louis Chedid a été paradoxalement préféré dans cette catégorie à des artistes maliens : Amadou et Mariam ("La confusion") et Oumou Sangaré ("Mogoya"). Il glane sa sixième Victoire de la Musique.

-M-, Fatoumata Diawara, Toumani et Sidiki Diabate, Album musiques du monde

- Album de musiques électroniques ou dance : "Temperance", de Dominique Dalcan

Il lui aura fallu onze album pour y arriver. Dominique Dalcan a remporté avec Temperance, passé à l'anglais, sa première Victoire de la musique dans la catégorie "Musiques électroniques". Le Français, né à Beyrouth en 1964, compose et interprète depuis plus de 25 ans.

Dominique Dalcan - Small Black Piece of Field / Victoires de la Musique 2018

- Chanson originale: "Dommage" de Bigflo & Oli



Ils font partie de la génération d'après. Celle qui a vu le rap se lever. "On le sent dans la tête des gens : aujourd'hui, il n'y a plus de clivage entre le rap et les autres styles. Le changement est fait !", se sont réjouis les deux frères toulousains en coulisses.

BigFlo & Oli - Dommage / Victoires de la Musique 2018

- Spectacle musical/Tournée/Concert : Camille



Consolation pour la chanteuse, elle obtient le trophée du meilleur concert de l'année. L'artiste était opposée à Julien Doré et à Gérard Depardieu, pour ses reprises de Barbara. Il s'agit de son cinquième trophée dans l'histoire de la compétition.

Camille - Seeds / Victoires de la Musique 2018

- Victoire d'honneur: Étienne Daho