publié le 07/06/2018 à 13:20

Non, Vianney n'est pas prêt s'en aller. Après le succès de son dernier album éponyme, certifié disque de diamant et son duo avec Maître Gims sur le titre La Même, l'artiste de 27 ans ne compte pas quitter la scène musicale.



Alors que le chanteur fera la tournée des festivals cet été, son producteur Vincent Frèrebeau a déclaré dans les colonnes du JDD qu'il fera une pause dans sa carrière. "Il va disparaître pour faire un break d'au moins deux ans. Il ne veut plus rien faire. Il veut se recentrer sur autre chose", a-t-il déclaré, avant de poursuivre : "Il reviendra lorsqu'il le décidera pour un nouveau projet artistique mais la barre est haute pour ne pas décevoir son public".

Des propos que le principal intéressé a catégoriquement démenti à sa manière, en citant un article de PureCharts. "Merci de me donner des idées. Mais le jour où je ferai un break, franchement: je vous le dirai moi-même, jamais par voie de presse [et] je choisirai une meilleure photo que celle-ci", clarifie-t-il sur son compte Twitter.

En attendant de se sillonner les routes de France durant la période estivale, Vianney se lance dans la cinéma puisqu'il fera ses débuts au côté de Fanny Ardant dans le film Ma mère est folle.