Un petit goût de Noël dans l'Heure du Jazz

Encore des nouveautés dans l'Heure du Jazz et comme on approche de Noël des cadeaux, il y a gagner 10 albums de Melanie De Biasio, "Lilies" et 5 coffrets de Philip Catherine, "Select works 1974-1982". Pour cela écouter l'émission et répondez aux questions posée par Jean-Yves Chaperon. Attention, il y aura deux tirages au sort, un pour les albums de Mélanie de Biasio, un autre pour les coffrets de Philip Catherine.

Les gagnants de l'album de Melanie De Biasio



Sylviane de Cravant

Nicolas de Toulouse

François de Oberhausbergen

Louise de Paris

Gilles de Mont Saint Aignan

Evelyne de Bourges

Valentin de Ormes

Christophe de Larmor Plage

Jérôme de Buhl Lorraine

Robert de Riorges

Les gagnants de coffrets de Philip Catherine

Jean-Michel de Montigny-Le-Tilleul (Belgique)

Gabriel de Achères

Romain de Bouchemaine

Serge de St Médard en Jalles

Michel de Valloire sur Cisse

La programmation de l'Heure du jazz

Kennedy Administration. « It's All Over Now »

Sonny Rollins. « You Don't Know What Love Is »

Sonny Rollins. « Afternoon In Paris »

Kinga Glick. « Circle »

Melanie de Biasio. « Let Me Love You »

Philip Catherine. « Rue du Sel »

Buckshot LeFonque. « The Blackwidow Blues »

Cab Calloway. « The Jumpin' Jive »

Ibrahim Maalouf. « Run The World »

Abbey Lincoln. « When Autumn Sings »



