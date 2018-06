Un inédit de Grant Green dans l'heure du jazz

publié le 17/06/2018 à 19:15

Grant Green a été un des guitaristes de jazz majeurs, à une époque où se trouvaient sur le marché des gens comme Wes Montgomery, Jim Hall, Pat Martino et autres George Benson…

On l’a beaucoup entendu dans les années 60 sur le label Blue Note, dont il était un pilier. Inclinant parfois vers une musique une musique un peu complaisante, il a aussi fourni des disques remarquables, percutants, souvent gorgés de blues et de funk. Un producteur américain, Zev Feldman, que l’on connaît bien pour voir déjà déniché en France des bandes de Larry Young ou Wes Montgomery, vient de publier sur le label Résonnance et pour la première fois de manière officielle un double CD de Grant Green, enregistré à la Maison de la Radio à Paris en 1969, puis au festival d’Antibes Juan les Pins en 70. Les bandes étaient conservées par l’INA… On peut se demander pourquoi aucun label français ne s’était intéressé à ces archives inutilisées…

Sinon, ce soir, hommage à une dame qui fut un sacré personnage, et l’une des plus influentes sur le jazz new yorkais depuis trente ans : Lorraine Gordon, propriétaire du plus vieux club de la ville, et plus grand club du monde, le Village Vanguard. Elle est morte il y a quelques jours, et l’Heure du Jazz se plonge dans le passé de ce lieu saint du jazz, sur lequel Lorraine Gordon avait la haute main…

Grant Green

La programmation musicale

- Curtis Stigers. « As You Turn To Go »

- Grant Green. « Oleo »

- Grant Green. « Up Shot », CD1 T2 jusqu’à

- Quincy Jones. « Jazz Corner of The World » + « Birdland »

- Bill Evans. « Waltz For Debby »

- Cecile McLorin Salvant. « Nothing Like You »

- Tom Harrel. « Asia Minor »

- Barbara Streisand. « Here’s To Life »

