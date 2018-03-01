Tommy Roe, Gene Vincent, et Little Richard dans La Collection du 1er Mars 2018
REPLAY - Tommy Roe, Gene Vincent, et Little Richard dans La Collection du 1er Mars 2018
SHEILA - TOMMY ROE
WALK RIGHT IN - THE ROOFTOP SINGERS
THE BEAT GOES ON - SONNY & CHER
MY GIRL - THE TEMPTATIONS
RESPECT - ARETHA FRANKLIN
I WONDER WHY - DION & BELMONTS
SUGAR SHACK - JIMMY GILMER & FIREBALLS
AT THE HOP - DANNY & THE JUNIORS
TUTTI FRUTTI - LITTLE RICHARD
TROUBLE - ELVIS PRESLEY
HIGH SCHOOL CONFIDENTIAL - JERRY LEE LEWIS
LET'S HAVE A PARTY - WANDA JACKSON
SAY MAMA - GENE VINCENT
THAT'LL BE THE DAY - BUDDY HOLLY & CRICKETS
DANCE, DANCE, DANCE - THE BEACH BOYS
DIANA - PAUL ANKA
HELLO MARY YOU - RICKY NELSON
VENUS - FRANKIE AVALON
MR.TAMBOURINE MAN - THE BYRDS
MELLOW YELLOW - DONOVAN
EVE OF DESTRUCTION - BARRY McGUIRE
THE HOUSE OF THE RISING SUN - THE ANIMALS