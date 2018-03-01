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Tommy Roe, Gene Vincent, et Little Richard dans La Collection du 1er Mars 2018

REPLAY - Tommy Roe, Gene Vincent, et Little Richard dans La Collection du 1er Mars 2018

Georges Lang La Collection Georges Lang Georges Lang
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Télécharger collection du 01/03/2018 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
Georges Lang

SHEILA - TOMMY ROE
WALK RIGHT IN - THE ROOFTOP SINGERS
THE BEAT GOES ON - SONNY & CHER
MY GIRL - THE TEMPTATIONS
RESPECT - ARETHA FRANKLIN
I WONDER WHY - DION & BELMONTS
SUGAR SHACK - JIMMY GILMER & FIREBALLS
AT THE HOP - DANNY & THE JUNIORS
TUTTI FRUTTI - LITTLE RICHARD
TROUBLE - ELVIS PRESLEY
HIGH SCHOOL CONFIDENTIAL - JERRY LEE LEWIS
LET'S HAVE A PARTY - WANDA JACKSON
SAY MAMA - GENE VINCENT
THAT'LL BE THE DAY - BUDDY HOLLY & CRICKETS
DANCE, DANCE, DANCE - THE BEACH BOYS
DIANA - PAUL ANKA
HELLO MARY YOU - RICKY NELSON
VENUS - FRANKIE AVALON
MR.TAMBOURINE MAN - THE BYRDS
MELLOW YELLOW - DONOVAN
EVE OF DESTRUCTION - BARRY McGUIRE
THE HOUSE OF THE RISING SUN - THE ANIMALS

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Tommy Roe, Gene Vincent, et Little Richard dans La Collection du 1er Mars 2018
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REPLAY - Tommy Roe, Gene Vincent, et Little Richard dans La Collection du 1er Mars 2018
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2018-03-01 23:59:00
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