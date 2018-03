The Doors, Skip the use, Mickey 3D dans Nightlist

publié le 30/04/2016 à 19:30

Nightlist, ce sont des tops issus du meilleur de la musique, des années 80 à aujourd'hui. Avec quelques belles exceptions... Le samedi, dès minuit, et le dimanche après la Première Heure, Eric Jean-Jean a gardé pour vous le meilleur, rien que le meilleur ! Et il le prouve une nouvelle fois avec la playlist de cette émission.

> Benjamin Biolay - Miss Miss

Dans les bacs de l'émission cette nuit...

SKIP THE USE - I was made for loving you (my team)

MICKEY 3D - En léger différé

The SMASHING PUMPKINS - 1979

PUBLIC IMAGE LIMITED - This is not a love song

Jack SAVORETTI - The other side of love

SUPERGRASS - Alright

The DOORS - Light my fire

Bruce SPRINGSTEEN - Born in the U.S.A

Joe JACKSON - Right and wrong

JIL IS LUCKY - A l'envers

Benjamin BIOLAY - Miss miss

Emiliana TORRINI - Easy

MASSIVE ATTACK - Protection