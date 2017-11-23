The Chanteys, Brian Hyland, et Four Tops dans La Collection du 23 novembre 2017
REPLAY - The Chanteys, Brian Hyland, et Four Tops dans La Collection du 23 novembre 2017
THE LETTER - THE BOX TOPS
DUKE OF EARL - GENE CHANDLER
96 TEARS - BIG MAYBELLE
FRIDAY ON MY MIND - THE EASYBEATS
BABY, I NEED YOUR LOVING - FOUR TOPS
BABY, I LOVE YOU - ARETHA FRANKLIN
RESPECT - OTIS REDDING
STUCK ON YOU - ELVIS PRESLEY
SAY MAMA - GENE VINCENT
COME ON, LET'S GO - RITCHIE VALENS
NO MILK TODAY - HERMAN'S HERMITS
I PUT A SPELL ON YOU - ALAN PRICE SET
SEALED WITH A KISS - BRIAN HYLAND
DANCE, DANCE, DANCE - THE BEACH BOYS
TWIST AND SHOUT - THE BEATLES
NO PARTICULAR PLACE TO GO - CHUCK BERRY
TOSSIN' AND TURNIN' - BOBBY LEWIS
LOUIE LOUIE - THE KINGSMEN
ALL DAY AND ALL OF THE NIGHT - THE KINKS
IT'S ALL OVER NOW - THE ROLLING STONES
MR. TAMBOURINE MAN - THE BYRDS
PIPE LINE (INSTRUMENTAL) - THE CHANTEYS