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The Chanteys, Brian Hyland, et Four Tops dans La Collection du 23 novembre 2017

REPLAY - The Chanteys, Brian Hyland, et Four Tops dans La Collection du 23 novembre 2017

Georges Lang
Georges Lang Crédit : Elodie Grégoire
Georges Lang
Georges Lang

THE LETTER - THE BOX TOPS
DUKE OF EARL - GENE CHANDLER
96 TEARS - BIG MAYBELLE
FRIDAY ON MY MIND - THE EASYBEATS
BABY, I NEED YOUR LOVING - FOUR TOPS
BABY, I LOVE YOU - ARETHA FRANKLIN
RESPECT - OTIS REDDING
STUCK ON YOU - ELVIS PRESLEY
SAY MAMA - GENE VINCENT
COME ON, LET'S GO - RITCHIE VALENS
NO MILK TODAY - HERMAN'S HERMITS
I PUT A SPELL ON YOU - ALAN PRICE SET
SEALED WITH A KISS - BRIAN HYLAND
DANCE, DANCE, DANCE - THE BEACH BOYS
TWIST AND SHOUT - THE BEATLES
NO PARTICULAR PLACE TO GO - CHUCK BERRY
TOSSIN' AND TURNIN' - BOBBY LEWIS
LOUIE LOUIE - THE KINGSMEN
ALL DAY AND ALL OF THE NIGHT - THE KINKS
IT'S ALL OVER NOW - THE ROLLING STONES
MR. TAMBOURINE MAN - THE BYRDS
PIPE LINE (INSTRUMENTAL) - THE CHANTEYS

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The Chanteys, Brian Hyland, et Four Tops dans La Collection du 23 novembre 2017
The Chanteys, Brian Hyland, et Four Tops dans La Collection du 23 novembre 2017
REPLAY - The Chanteys, Brian Hyland, et Four Tops dans La Collection du 23 novembre 2017
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2017-11-23 23:59:00
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