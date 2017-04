publié le 20/04/2017 à 23:59

En raison d'une actualité dramatique sur les Champs-Elysées,

la rédaction de RTL a gardé l'antenne jusqu'à 23h30.



Well I told you - The Chantels

Hit the road Jack - Ray Charles

The shoop shoop song - Betty Everett

Hanky panky - Tommy James & The Shondells

Somebody to love - Jefferson Airplane

You really got me - The Kinks

Shakin' all over - Johnny Kidd & The Pirates

Runaway - Del Shannon

Surfin' - The Beach Boys

Walk like a man - The Four Seasons

I fought the law - Bobby Fuller Four

Treat her right - Roy Head Soul finger - The Bar-Kays