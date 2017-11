Texas, Vianney, Jil Caplan dans 100% Live

publié le 05/11/2017 à 16:00

Après quatre ans d'absence le groupe Texas est revenu avec un nouvel album "Jump On Board" qui est une sorte de synthèse de ce qu'a produit le groupe depuis ses débuts. Le groupe comence une tournée qui passe bien sûr par la France, ils étaient hier soir à Roubaix, seront du 7 au 9 à l'Olympia à Paris, puis Nantes Limoges, Montpellier, Bordeaux etc.







Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels

Sur scène cette semaine

VIANNEY - Dumbo (Live grand studio 26/11/2016)

IAM - Je danse le mia (Live aux Pyramides, 14 mars 2008)

SHAKIRA - Whenever wherever (Live from Paris)

James BLUNT - Don't give me those eyes) (Live grand studio 08/04/2017)

Jil CAPLAN - Tout c'qui nous sépare (Live grand studio11/03/2017)

SOPRANO & Marina KAYE - Mon Everest (Live grand studio 04/03/2017)

Julien DORÉ - Le lac (Live grand studio 22/10/2016)

TEXAS - Say what you want (Live grand studio 01/06/2013)

LES GRANDS ALBUMS LIVE :Renaud : Visage pâle rencontrer public

Renaud - Morgane de toi (Amoureux de toi)

> Renaud Morgan De Toi (live 2003) ¿¿¿

Le live préféré de Chantal Goya et Christelle Cholet

Le live préféré de Chantal Goya

Paul McCartney - Sgt. Pepper's lonely hearts club band / The end

Le live préféré de Christelle Cholet

Stromae - Alors on danse (Live racine carrée 2015)

> Stromae live à Montréal - Alors on danse

Les concerts à venir

Suivez toute l'actualité live des artistes français et internationaux sur nos scènes hexagonales, découvrez quels ont été les concerts préférés des personnalités et des auditeurs, revivez les concerts mythiques à travers les plus grands albums live de tous les temps, vibrez avec les moments inoubliables du Grand Studio. Sur RTL, la musique on la préfère en LIVE, tous les dimanches de 15h00 à 16h00.

