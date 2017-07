"Terres du Son" : le festival éco-responsable

publié le 01/07/2017 à 03:04

Terres du Son, c'est le nom du festival de musique qui se déroule à partir de vendredi 7 juillet pour trois jours, en région Centre-Val-de-Loire à Monts. Franck Fumoleau est le vice-président et l'un des fondateurs de ce festival. L'état d'esprit de Terres du Son est surtout éco-responsable, mais "c'est un tout", explique Franck Fumoleau qui affirme "on essaye chaque année de développer des choses, mais pas forcément dans le côté éco-responsable, mais à travers toute l'ambiance générale et l'état d'esprit général du festival".



Dans ce festival, il y a un éco-village qui est gratuit et ouvert au sein duquel "il y a des animations, concerts,cours de yoga et des débats sur le développement durable", développe le vice-président du festival. Du vendredi 7 juillet au dimanche 9, de nombreux artistes se produiront sur les quatre scènes du festival Terres du Son.