publié le 08/11/2017 à 12:55

Reputation approche à grands pas. L'album tant attendu de la chanteuse Taylor Swift arrivera dans les bacs et sur les plateformes de téléchargement le vendredi 10 novembre. Plusieurs singles donnent déjà le la de l'évolution musicale entreprit par la star.



Après une fuite sur Internet annonçant les 15 titres de Reputation, l'interprète de Bad Blood et Look What You Made Me Do a publié ce qui semble être le verso de son album : la tracklist officielle de Reputation sur un portrait en noir et blanc.

On retrouve naturellement les 4 singles déjà publiés par Taylor Swift : Look What You Made Me Do (et ses 682 millions de vues sur YouTube), Gorgeous, ...Ready For It ? et Call It What You Want.



La deuxième piste intrigue tout particulièrement puisqu'on y retrouve le seul "featuring" de l'album avec le chanteur britannique Ed Sheeran pour End Game. Les fans ont surement hâte de découvrir le secret derrière la chanson I Did Something Bad ("J'ai fait quelques chose de mal") ou encore qui est le (nouveau ?) "roi du cœur" de la chanteuse dans sa dixième piste King of My Heart.

3 days until #reputation Une publication partagée par Taylor Swift (@taylorswift) le 7 Nov. 2017 à 18h52 PST