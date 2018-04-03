"Such a simple thing" de Ray La Montagne dans Les Nocturnes de Georges Lang du 3 avril 2018.
"Such a simple thing" de Ray La Montagne dans Les Nocturnes de Georges Lang du 3 avril 2018.
EASTER - MARILLION
LET ME DOWN EASY - BLACKBERRY SMOKE w/AMANDA
ROCKIN' DOWN THE HIGHWAY - THE DOOBIE BROTHERS
HOLYWOOD NIGHTS - BOB SEGER & THE SILVER BULLET BAND
BAD HABITS - BEN HARPER & CHARLIE
JUST YOUR FOOL - THE ROLLING STONES
ROCK AND ROLL (Live) - LED ZEPPELIN
WELL WELL (Live) - BETH HART & JOE BONAMASSA
SUCH A SIMPLE THING (Power-Play) - RAY LA MONTAGNE
SPEAKE TO ME / BREATHE - PINK FLOYD
ON THE RUN - PINK FLOYD
TIME - PINK FLOYD
THE GREAT GIG IN THE SKY - PINK FLOYD w/ CLARE TORRY