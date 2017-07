Sting revient à Juan

publié le 20/07/2017 à 17:26

La star débarque à Juan ce soir : Sting revient 4 ans après sont premier concert ici sous la pinède. Rien d’illogique : Sting a toujours baigné dans le jazz, est resté proche de cette musique, après avoir joué avec de nombreux musiciens de jazz (Gil Evans, Brandford Marsalis, Christian McBride etc.). Sting sera précédé sur scène par la pianiste japonaise Hiromi, entre énergie virtuose et volcanique ! On a toujours du mal à comprendre comment ce petit bout de pianiste, frêle et diaphane, peut déverser de tels torrents de musique ! Elle est ce soir en duo (improbable…) avec le harpiste colombien Edmar Castaneda.

Et l’Heure du jazz en direct ce soir sur RTL en direct de Jazz à Juan à 22 heures 30 avec des extraits du concert de Gregory Porter hier soir, et celui de Brandford Marsalis avec le chanteur Kurt Elling

Actuellement en direct sur RTL @JAZZAJUAN pic.twitter.com/ed9Pg7OXON — L'heure du jazz (@Lheuredujazz) 19 juillet 2017

57eme Jazz à Juan