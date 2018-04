Spotify, le roi du streaming, poursuit son essor

publié le 04/04/2018 à 09:37

Spotify s'est fait coter pour la première fois en Bourse mardi 3 avril. L'entreprise technologique suédoise, numéro un mondial du streaming (l'écoute de musique par abonnement), vaut désormais plus de 20 milliards d'euros.



Spotify est un site Internet qui permet à l'utilisateur, moyennant quelques euros par mois, d'écouter à volonté la quasi-totalité des titres de musique dans le monde, pourvu que l'utilisateur soit connecté à Internet. Le streaming est devenu le moyen d'écouter la musique, alors que les ventes de CD continuent à s'effondrer dans tous les pays du monde.

Cette technique a même sauvé le secteur de la musique, qui a connu quelques années noires lorsque Internet et le piratage sont arrivés, il y a une petite vingtaine d'années. En réalité, le streaming a fait baisser considérablement les prix, par rapport à l'époque des CD. Spotify a aujourd'hui 70 millions d'abonnés payants, ce qui porte son chiffre d’affaire à quelque 4 milliards d'euros annuels.

Une affaire toujours pas rentable

Spotify vend un simple droit d'écoute. C'est même un droit d'écoute illimité qu'elle achète elle-même aux "majors", les compagnies qui détiennent les droits des artistes, comme Universal, Sony Music et les autres. L'argent est ensuite réparti entre les artistes en fonction du nombre de fois que leur chanson est écoutée.



Cette affaire n'est pas rentable aujourd'hui. Spotify affiche encore des pertes de plus d'un milliard, parce qu'elle est en plein investissement pour conquérir de nouveaux clients. Elle est, en effet, talonnée par Apple, qui possède désormais son propre service de streaming, avec un nombre d'abonnés plus faible (35 millions) mais qui a de gros moyens et progresse plus vite.