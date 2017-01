Spéciale Chet Baker dans l'Heure du Jazz

REPLAY - A l'occasion de la sortie du formdable film "Born to be blue", Heure du Jazz spéciale Chet Baker

par Claude Szigeti publié le 22/01/2017 à 19:15

Sorti le 11 janvier, "Born to be blu" avec Ethan Hawke revient sur une période clé de la vie de Chet Baker. Celle où il se fait fracasser la mâchoire pour cause de dettes auprès de son dealer et durant laquelle il réapprend à jouer de la trompette. Le film n'est pas un pur biopic, mais il restitue l'esprit du trompettiste de légende. Le film sans être vraiment un biopic fidèle, réussi à restituer l'univers de Chet Baker avec un tour de force supplémentaire, celui de ne pas utiliser de documents d'époque. Les musiques sont des enregistrements fait pour le film et Ethan Hawke chante des titres que chantaient Chet Baker, sans chercher à l'imiter, mais en étant fidèle à l'artiste disparu.

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.

Born to be Blue le biopic de Chet Baker Bande annonce de Born to be blue

La programmation de l'Heure du jazz

Chet Baker. « I Fall In Love Too Easily »

Jimmy Scott. « Motherless Child »

Art Blakey. « Reincarnation Blues »

Chet Baker. « These Foolish Things »

Chet Baker. « I've Never Been In Love Before (B.O.)

Chet Baker. « Over The Rainbow » (B.O.)

Chet Baker. « Let’s Get Lost »

Chet Baker. « My Funny Valentine »

Chet Baker. « Beatrice »



