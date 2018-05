Spécial "Mai" dans La Collection de Georges Lang du 3 mai 2018

publié le 03/05/2018 à 23:59

BABY, COME BACK - THE EQUALS

BORN TO BE WILD - STEPPENWOLF

ELOISE - BARRY RYAN

DAYS OF PEARLY SPENCER - DAVID McWILLIAMS

AQUARIUS / LET THE SUNSHINE IN - THE 5TH DIMENSION

RAIN AND TEARS - APHRODITE'S CHILD

(SITTIN'ON) THE DOCK OF THE BAY - OTTIS REDDING

ON THE ROAD AGAIN - CANNED HEAT

DREAM A LITTLE DREAM OF ME - THE MAMAS & THE PAPAS

DO IT AGAIN - THE BEACH BOYS

MRS ROBINSON - SIMON & GARFUNKEL

GUITAR MAN - ELVIS PRESLEY

IF I CAN DREAM - ELVIS PRESLEY

JUMPIN' JACK FLASH - THE ROLLING STONES

REVOLUTION - THE BEATLES

HUSH - DEEP PURPLE