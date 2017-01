Souchon Voulzy, Renaud, Christophe 100% Live

REPLAY -Souchon Voulzy, Renaud, Christophe, que du bon confirmé dans l'émission aujourd'hui. Tous les grands artistes français et internationaux sont passés sur la scène du Grand Studio RTL, retrouvez-les dans 100% live du dimanche 22 Janvier 2017.

Renaud continue sa tournée triomphale et sera le 1er février au Zénith de Dijon, le 2 à Bourg-en-Bresse, le 3 à Chambéry. Christophe est du 31 janvier au 2 février Salle Pleyel à Paris, puis le 10 à Maubeuge et le 11 à Bruxelles. De Palmas présente son nouvel album "La Beauté du Geste" sur les routes de France, le 2 février Le Cannet, le 3 Annecy, le 4 Neuves Maisons. Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels.

La playlist de l'émission

Alain SOUCHON & Laurent VOULZY - J'ai dix ans (Live)

RENAUD - La pêche à la ligne (Live grand studio 27/05/1996)

CHRISTOPHE - Les mots bleus (Live grand studio 09/04/2016)

DE PALMAS - Rose pleure (Live grand studio 02/04/2016)

Anne SILA - Le monde tourne sans toi (Live grand studio 27/02/2016)

COCOON - I can't wait (Live grand studio 24/09/2016)

Claudio CAPEO - Un homme debout (Live grand studio 25/06/2016)

An PIERLE - Such a shame (Live grand studio 23/02/2013)

Murray HEAD - Say it ain't so, Joe (Live grand studio 27/10/2012)

Les Grands albums live SIMON & GARFUNKEL ; the concert in central park

SIMON & GARFUNKEL - Mrs Robinson ( live in central park 1982 )

> Simon And Garfunkel - Mrs Robinson (with lyrics)

Le live préféré de Michèle Bernier et de Thomas Fersen

Le live préféré de ; Raphael PERSONAZ

Ibrahim MAALOUF - Ya ha la (Live 2016)

Le live préféré de Arnaud TSAMERE

Jean -Jacques GOLDMAN - Juste après (Live 2002)

Hommage à Carole Fredericks disparue en juin 2001, juste avant la derniere tournée de Jean Jacques Goldman en 2002

> Ibrahim Maalouf - Ya Ha La - Live in Lyon - Red and black light tour

