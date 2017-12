Slade, Seal, et Little River Band dans La Collection du 25 décembre 2017

publié le 25/12/2017 à 23:59

BABY, IT'S COLD OUTSIDE - RAY CHARLES w/ BETTY CARTER

HAPPY CHRISTMAS ( WAR IS OVER ) - SARAH McLACHLAN

HAVE YOURSELF A MERRY CHRISTMAS - KELLY CLARKSON

WE THREE KINGS - LITTLE RIVER BAND

MERRY CHRISTMAS BABY - JOE BONAMASSA

MERRY CHRISTMAS EVERYBODY - SLADE

THE LAST CHRISTMAS - WHAM !

THIS CHRISTMAS - SEAL



RUDOLPH THE RED - NOSED REINDEER - THE JACKSON 5

THE MAN WITH ALL THE TOYS - THE BEACH BOYS

IT'S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE - KYLIE MINOGUE

WONDERFUL CHRISTMAS TIME - PAUL McCARTNEY

CHRISTMAS MEDLEY - TONY BENNETT

SILVER BELLS / SILENT NIGHT - TRAVIS CLOER

THE FIRST NOEL - ELVIS PRESLEY w/ ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA

2000 MILES - PRETENDERS

IT CAME UPON A MIDNIGHT CLEAR - ROSANNE CASH

WINTER WONDERLAND - ANDY WILLIAMS

LET IT SNOW LET SNOW LET IT SNOW - MICHAEL BUBLE

SILENT NIGHT - CHICAGO

BLUE CHRISTMAS - NIGHWAY 101

JINGLE BELLS - PAUL BRANDT

SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN ( LIVE ) - BRUCE SPRINGSTEEN

I BELIEVE IN FATHER CHRISTMAS - GREG LAKE

PLEASE COME HOME FOR CHRISTMAS - EAGLES

WHITE CHRISTMAS - THE DRIFTERS

FROSTY THE SNOWMAN - THE RONETTES

IT'S CHRISTMAS EVERYWHERE - PAUL ANKA

MERRY CHRISTMAS BABY - BONNIE RAITT & CHARLES BROWN

THE MERRY CHRISTMAS MEDLEY - THE FOUR SEASONS

CHRISTMAS IN AMERICA - KENNY ROGERS

THE CHRISTMAS SONG - NELSON RIDDLE ORCHESTRA