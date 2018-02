Simple Minds, Pagny, Clerc, Louane dans 100% Live

publié le 11/02/2018 à 16:00

Cela fait un peu plus de quarante ans que Simple Minds fait partie de notre paysage musical avec des morceaux très marquants comme "Don't you" et "Mandela day" hymne à la libération de Nelson Mandela joué lors du concert pour les 70 ans de celui qui était alors le plus célèbre prisonnier du monde. Simple Minds est de retou en tournée qui passe par la Salle Pleyel à Paris le 17 février et ensuite dans plusieurs festivals cet été.





Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Sur scène cette semaine

INDOCHINE - J'ai demandé à la lune (Black City Tour)

SIMPLE MINDS - Don't you (forget about me) (Live in the City of Light)

B.B. BRUNES - Coups et blessures (Live grand studio 02/09/2017)

LOUANE - Avenir (Live grand studio 28/03/2015)

Claudio CAPEO - Riche (Live grand studio 24/06/2017)

Julien CLERC - Je t'aime etc (Live Grand studio 16/12/2017)

Florent PAGNY - Bienvenue chez moi (Live grand studio / studio 22 Chattellerault)

LES GRANDS ALBUMS LIVE : Concert: The Cure Live

The CURE - A forest



Extrait du premier album live de The CURE "Concert: The Cure Live" sorti le 16 octobre 1984

(enregistré le 9 mai 84 a Londres)

> The Cure - A Forest (Live 1992)

Le live préféré de Grand Corps Malade et Denis Brogniard

Le live préféré de Grand Corps Malade

Renaud - Manu (Live Olympia 1982)

Le live préféré de Denis Brogniard

Téléphone- La bombe humaine (Live 1981)

> Telephone - La bombe humaine (Exclusif 25-06-1979) .avi

LES PERLES DU GRAND STUDIO

IMANY - Bohemian rhapsody (Live grand studio 03/09/2016)

> Imany - Bohemian Rhapsody (Queen) - Live dans le Grand Studio RTL Crédit Média : RTL | Date : 02/09/2016

Les concerts à venir

