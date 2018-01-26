" SHOOT ME STRAIGHT " de Brothers Osborne est Power-Play dans WRTL Country du 25 janvier 2018 de Georges Lang.
REPLAY - WRTL Country du 25 janvier 2018 avec Georges Lang.
WOMAN, AMEN - DIERKS BENTLEY
MILLIONAIRE - CHRIS STAPLETON
MOST PEOPLE ARE GOOD - LUKE BRYAN
LOVE IS YOUR NAME - STEVEN TYLER
THE STREETS OF NASHVILLE - CLAUDIA CHURCH
HONKY TONK BADONKADONK - TRACE ADKINS
WHERE DO YOU GO - THE LAST BANDOLEROS
DRIVIN' MY LIFE AWAY - EDDIE RABBITT
SHOOT ME STRAIGHT - BROTHERS OSBORNE
WHAT IFS - KEN BROWN & LAUREN ALAINA
GOD, YOUR MAMA AND ME - FLORIDA GEORGIA LINE & BACKSTREET. BOYS
DON'T GET BETTER THAN THAT - LOCASH
LAST SHOT - KIP MOORE
ARE YOU SURE - KACEY MUSGRAVES w/ WILLIE NELSON
PURE AND SIMPLE - DOLLY PARTON
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