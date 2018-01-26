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" SHOOT ME STRAIGHT " de Brothers Osborne est Power-Play dans WRTL Country du 25 janvier 2018 de Georges Lang.

REPLAY - WRTL Country du 25 janvier 2018 avec Georges Lang.

Georges Lang WRTL Country Georges Lang
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Télécharger WRTL Country du 25 janvier 2018 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission

WOMAN, AMEN - DIERKS BENTLEY
MILLIONAIRE - CHRIS STAPLETON
MOST PEOPLE ARE GOOD - LUKE BRYAN
LOVE IS YOUR NAME -  STEVEN TYLER
THE STREETS OF NASHVILLE - CLAUDIA CHURCH
HONKY TONK BADONKADONK - TRACE ADKINS
WHERE DO YOU GO - THE LAST BANDOLEROS
DRIVIN' MY LIFE AWAY - EDDIE RABBITT
SHOOT ME STRAIGHT - BROTHERS OSBORNE
WHAT IFS - KEN BROWN & LAUREN ALAINA
GOD, YOUR MAMA AND ME - FLORIDA GEORGIA LINE & BACKSTREET. BOYS
DON'T GET BETTER THAN THAT - LOCASH
LAST SHOT - KIP MOORE
ARE YOU SURE - KACEY MUSGRAVES w/ WILLIE NELSON
PURE AND SIMPLE - DOLLY PARTON

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" SHOOT ME STRAIGHT " de Brothers Osborne est Power-Play dans WRTL Country du 25 janvier 2018 de Georges Lang.
" SHOOT ME STRAIGHT " de Brothers Osborne est Power-Play dans WRTL Country du 25 janvier 2018 de Georges Lang.
REPLAY - WRTL Country du 25 janvier 2018 avec Georges Lang.
http://www.rtl.fr/culture/musique/shoot-me-straight-de-brothers-osborne-est-power-play-dans-wrtl-country-du-25-janvier-2018-de-georges-lang-7791971380
2018-01-26 01:00:00
http://media.rtl.fr/cache/5hKMk7Q-j1LY4ImqRENsFQ/330v220-2/online/image/2014/0422/7771348829_georges-lang.jpg