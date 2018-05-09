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Scorpions, Sam Smith et Nina Simone dans La Collection de Georges Lang du 9 mai 2018

Scorpions, Sam Smith et Nina Simone dans La Collection de Georges Lang du 9 mai 2018

Georges Lang La Collection Georges Lang Georges Lang
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Télécharger La Collection du 09 05 18 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
Georges Lang et Catheline Bensaada

PEOPLE WILL SAY WE'RE IN LOVE - ELLA FITZGERALD & GREG PORTER 
DREAM A LITTLE DREAM OF ME - THE MAMAS & THE PAPAS
CHANGE - CHARLIE PUTH & JAMES TAYLOR 
SOMEDAY - MICHEL BUBLE & MEGHAN TRAINOR
LAY ME DOWN - CROSBY & NASH 
LEON - ROGER DALTREY 
WIND OF CHANGE - SCORPIONS 
DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD - NINA SIMONE 
LET'S STAY TOGETHER - AL GREEN 
WHEN SOMETHING IS WRONG WITH MY BABY- SAM & DAVE 
CANDLES IN THE WIND - ED SHEERAN 
TINY DANCER - FLORENCE + MACHINE 
DANIEL - SAM SMITH 
MY FATHER'S EYES - ERIC CLAPTON 

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Scorpions, Sam Smith et Nina Simone dans La Collection de Georges Lang du 9 mai 2018
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Scorpions, Sam Smith et Nina Simone dans La Collection de Georges Lang du 9 mai 2018
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2018-05-09 23:59:00
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