Scorpions, Sam Smith et Nina Simone dans La Collection de Georges Lang du 9 mai 2018
Scorpions, Sam Smith et Nina Simone dans La Collection de Georges Lang du 9 mai 2018
PEOPLE WILL SAY WE'RE IN LOVE - ELLA FITZGERALD & GREG PORTER
DREAM A LITTLE DREAM OF ME - THE MAMAS & THE PAPAS
CHANGE - CHARLIE PUTH & JAMES TAYLOR
SOMEDAY - MICHEL BUBLE & MEGHAN TRAINOR
LAY ME DOWN - CROSBY & NASH
LEON - ROGER DALTREY
WIND OF CHANGE - SCORPIONS
DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD - NINA SIMONE
LET'S STAY TOGETHER - AL GREEN
WHEN SOMETHING IS WRONG WITH MY BABY- SAM & DAVE
CANDLES IN THE WIND - ED SHEERAN
TINY DANCER - FLORENCE + MACHINE
DANIEL - SAM SMITH
MY FATHER'S EYES - ERIC CLAPTON