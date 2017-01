Ruiz, Cherhal, Kaas, Lemay un 100% Live féminin

REPLAY - Pas que des femmes ce dimanche, mais elles sont nombreuses en tournée et sont donc dans l'émission. Tous les grands artistes français et internationaux sont passés sur la scène du Grand Studio RTL, retrouvez-les dans 100% live du dimanche 22 Janvier 2017.

par Ariane Spément , Claude Szigeti publié le 22/01/2017 à 16:01

Patricia Kaas est une de ces artistes qui ne s'éloignent jamais d'une scène. En plus elle vient de sortir un album qu'elle présente sur scène; le 24 elle sera à Tours, puis du 26 au 28 salle Pleyel à Paris. Jeanne Cherhal sera elle à l'Olympia le 25. Olivia Ruiz vient de commencer une grande tournée, le 26 à Perpignan, 27 à Béziers et 28 à Istres. De Palmas sera plus au nord, le 25 à Fourmies, le 26 à Dunkerque, le 27 à Bruxelles...Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels.

