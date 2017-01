RTL sur son 31 - édition 2016

REPLAY - Revivez le passage de l'année 2016 à 2017 avec les animateurs et journalistes de RTL. Un programme présentée par Georges Lang.

Georges Lang

par Kervin Portelli publié le 01/01/2017 à 01:35

Depuis quelques années, Il y a un animateur qui ne passe pas le réveillon de la Saint-Sylvestre en famille, Georges Lang.

En fait si. Il est avec sa 2ème famille : RTL. C'est devenu une tradition, l'animateur des nuits de la station appelle tous ses collègues animateurs et journalistes de la Rue Bayard pour savoir ce qu'ils font en cette nuit si particulière du passage d'une année sur l'autre.

Comment Stéphane Bern, Laurent Ruquier, Louis Bodin, Marc-Olivier Fogiel, Eric Jean-Jean, Elizabeth Martichoux, Christine Haas, Julien Courbet, Sidonie Bonnec, Jacques Pradel, Flavie Flament ont décidé de dire au revoir à 2016 ?

Qu'ils soient au bout du monde ou tranquillement chez eux, ou bien encore à la montagne, Georges Lang leur demandera de nous raconter leur réveillon. Et chacun(e) programmera une chanson pour égayer la soirée. La tradition voudra, comme chaque année que le Président du Directoire de RTL, Christopher Baldelli présente les vœux de la 1ère radio de France aux auditeurs à l'écoute de cette nuit de la Saint-Sylvestre.

Un peu de Champagne en studio (mais pas trop), quelques macarons, deux assistantes pour appeler en direct toute l'équipe de RTL, c'est un dispositif simple et efficace qui est mis en place chaque année à RTL.

Et à 1h du matin, Georges Lang rejoindra très vite sa vraie famille pour leur faire la première bise de 2017, y compris aux chats.