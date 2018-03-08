Roy Head, Chuck Berry, Vince Taylor dans La Collection du 8 Mars 2018
REPLAY - Roy Head, Chuck Berry, Vince Taylor dans La Collection du 8 Mars 2018
GLAD ALL OVER - THE DAVE CLARK FIVE
HA! HA! SAID THE CLOWN - MANFRED MANN
NEEDLES AND PINS - THE SEARCHERS
SOLDIER BOY - THE SHIRELLES
LEADER OF THE PACK - THE SHANGRI-LAS
DEAD MAN'S CURVE - JAN & DEAN
LITTLE DEUCE COUPE - THE BEACH BOYS
WORDS OF LOVE - BUDDY HOLLY
YOU REALLY GOT A HOLD ON ME - PERCY SLEDGE
CUTTIN'IN - TIMI YURO
TREAT HER RIGHT - ROY HEAD
NEW ORLEANS - GARY U.S. BONDS
COME ON, LET'S GO - RITCHIE VALENS
ROLL OVER BEETHOVEN - CHUCK BERRY
TWENTY FLIGHT ROCK - VINCE TAYLOR
CADILLAC - THE SHAMROCKS
BABY, PLEASE DON'T GO - THEM
HAPPY JACK - THE WHO
I WAS MADE TO LOVE HER - STEVIE WONDER
STANDING IN THE SHADOW OF LOVE - FOUR TOPS
I HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE - MARVIN GAYE
PLEASE, MR.POSTMAN - THE MARVELETTES