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"ROUND HERE BUZZ" de Eric Church est Power-Play dans WRTL Country du 28 décembre 2017 de Georges Lang.

REPLAY - WRTL Country du 28 décembre 2017 avec Georges Lang.

Georges Lang
Georges Lang Crédit : Elodie Grégoire

FIX A DRINK - CHRIS JANSON
WHAT IFS - KEN BROWN & LAUREN ALAINA
MEANT TO BE - BEBE REXHA & FLORIDA GEORGIA LINE
GREATEST LOVE STORY - LANCO
BODY LIKE A BACK ROAD - SAM HUNT
BLUE - LEANN RIMES

TENDER YEARS - GEORGE JONES
AIN'T GOING DOWN TILL THE SUN COMES UP - GARTH BROOKS
AIN'T THAT LONELY YET - DWIGHT YOAKAM
GIRLS WITH GUITARS - WYNONNA
ROUND HERE BUZZ - ERIC CHURCH

LIGHT IT UP - LUKE BRYAN
WHEN IT RAINS, IT POURS - LUKE COMBS
LEGENDS - KELSEA BALLERINI
MILLIONAIRE - CHRIS STAPLETON
COUNTRY BOY - RICKY SKAGGS


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"ROUND HERE BUZZ" de Eric Church est Power-Play dans WRTL Country du 28 décembre 2017 de Georges Lang.
"ROUND HERE BUZZ" de Eric Church est Power-Play dans WRTL Country du 28 décembre 2017 de Georges Lang.
REPLAY - WRTL Country du 28 décembre 2017 avec Georges Lang.
http://www.rtl.fr/culture/musique/round-here-buzz-de-eric-church-est-power-play-dans-wrtl-country-du-28-decembre-2017-de-georges-lang-7791544578
2017-12-29 01:00:00
http://media.rtl.fr/cache/5hKMk7Q-j1LY4ImqRENsFQ/330v220-2/online/image/2014/0422/7771348829_georges-lang.jpg