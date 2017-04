Romane invité de l'Heure du Jazz

publié le 02/04/2017 à 19:15

Le guitariste de jazz Romane a contribué à préserver l'héritage jazz manouche, initié par Django Reinhardt. Il a une carrière très riche qui ne s'enferme pas dans l'héritage qu'il a contribué à faire vivre et évoluer. Et il y a eu cette rencontre avec la chanteuse Jil Caplan, qui ne s'était pas exprimée depuis une dizaine d'années, car elle ne voulait enregistrer que si elle avait vraiment quelque chose à dire. Elle le dit sur de très belles musiques de Romane, un disque très jazzy donc. Et puis il y aura aussi quelques autres nouveauté comme l'album du trompettiste Hermon Mehari et des perles d'un jazz plus ancien qui permet de retrouver la très belle voix de la fantastique chanteuse Anita O'Day. Encore une Heure du Jazz riche et variée...

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.



> Anita O'Day - Sweet Georgia Brown & Tea for Two (Live @ Newport Jazz Festival 1958)

> Jil Caplan - Nos chevaux sauvages

La programmation de l'Heure du jazz

Anita O’Day. « You Turned The Tables On Me ».

Joey DeFrancesco. « One »

Hermon Mehari. « Cold »

Eliane Elias. « Coisa Feita » (avec Joao Bosco)

Django Reinhardt. « Swing 39 »

Jil Caplan. « Nos Chevaux Sauvages »

Jil Caplan. « Avec Les Oiseaux »

Jil Caplan. « Le Temps Qui Passe »

Romane. « Soir de Trottoir »





Avec notre partenaire Jazz News

Jazz News n°60 mars 2017