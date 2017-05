Roger Hodgson et Genesis dans 100% Live

publié le 21/05/2017 à 16:01

Co-fondateur et voix de Supertramp, Roger Hodgson a repris la route et sera de passage à Paris, au Grand Rex, le 27 mai, c'est toujours un événement d'entendre cette voix.

Autre voix hors normes, James Blunt vient de sortir un nouvel album "The Afterlove". En attendant les concerts liés à ce disque vous pouvez toujours aller le voir le 27 mai à Bordeaux lors des concerts "Bordeaux fête le fleuve" (concert gratuit)



Ben l'Oncle Soul, qui rend hommage à Frank Sinatra avec son troisième album "Under my skin", sera un peu partout en France cet été mais vous pouvez déjà l'entendre le 26 à Benquet, le 3 juin au festival Charivari de Bertou et le 4 au Ferté Jazz à la Ferté-sous-Jouarre.



Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Sur scène cette semaine

Roger HODGSON - It's raining again (Live grand studio 06/2010)

Christophe MAE - Il est où le bonheur ? (Live grand studio 28/05/2016)

James BLUNT - Love me better (Live grand studio 08/04/2017)

SOPRANO & Marina KAYE - Mon Everest (Live grand studio 04/03/2017)

BEN L'ONCLE SOUL - Soulman (Live grand studio 21/01/2017)

Loïc NOTTET - Million eyes ( Live grand studio 15/04/2017)

Cyril MOKAIESH & Bernard LAVILLIERS - La loi du marché (Live grand studio 28/01/2017)

MILOW - Howling at the moon (Live grand studio 25/06/2016)

Les Grands albums Live : Genesis - Three Sides Live 1982

Genesis - Abacab

> Abacab - Live at Wembley Stadium - Genesis - 1987

Le live préféré de Jean Christophe Ruffin et Imany

Le live préféré de ; Jean-Christophe Ruffin

Gilberto GIL - Toda menina baiana (Live in Tokyo)

Le live préféré de ; Imany

Tracy Chapman- Telling stories (Pavarotti & Friends for Cambodia and Tibet)

> Tracy Chapman - Telling Stories (Live 2003)

