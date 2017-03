Richard Galliano : l'Heure du Jazz

publié le 06/03/2017 à 08:26

Richard Galliano offre un très joli album en ce début d'année, New Jazz Musette, avec comme compagnon, notamment le batteur André Ceccarelli. On écoute aussi une jeune femme pleine de fraîcheur, Andrea Motis, une catalane de Barcelone, trompettiste et chanteuse de presque 22 ans seulement. Voix féminine plus confirmée, la canadienne Diana Krall revient pour une tournée mondiale, mais il faudra patienté jusqu'en octobre pour la voir sur une scène française. Et puis il y a le disque phénomène du moment, un duo étonnant le pianiste Brad Melhdau avec le mandoliniste Chris Thile, une découverte...

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.

> Richard Galliano - Tango pour Claude

La programmation de l'Heure du jazz

Andrea Motis. « I Remember You »

Louis Hayes. « It’s To You »

Richard Galliano. « Tango Pour Claude » (Vie Violence)

Diana Krall. « Frim Fram Sauce »

Brad Melhdau. « Marcie »

Ibrahim Maalouf.

Ameen Saleem. « For My Baby »

Art Farmer. « Smiling Billy »

Dr John. « Rain »

Tania Maria. « Intimidade »

Avec notre partenaire Jazz News

Jazz news n°59 Février 2017